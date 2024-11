Corsa dell’olio a Reggello, le foto della 49esima edizione

Reggello (Firenze), 1 novembre 2024 – La 49ª Corsa dell’Olio, organizzata con passione dal Gruppo Podisti Resco 1909 ASD e patrocinata dall’Amministrazione Comunale, è una manifestazione che unisce sport, tradizione e promozione territoriale. Questo evento, tra i più longevi nel panorama sportivo di Reggello, è nato per celebrare l’eccellenza del territorio: l’olio extravergine di oliva, prodotto simbolo della cultura e della qualità locale. Il percorso competitivo di 16,3 chilometri, con partenza da Piazza Roosevelt, si snoda in un contesto paesaggistico unico, tra terrazzamenti di ulivi, antichi frantoi, pievi e castelli. La corsa rappresenta un’opportunità speciale per gli atleti e gli spettatori di immergersi nelle bellezze storiche, paesaggistiche e culturali del Comune di Reggello, soprattutto nella suggestiva cornice autunnale, quando i colori delle foreste circostanti regalano sfumature calde e avvolgenti. Inoltre, i partecipanti possono visitare i frantoi locali e acquistare olio di qualità assoluta, contribuendo a promuovere un prodotto che è autentico ambasciatore del territorio.

L’edizione di quest’anno ha riservato momenti di grande suggestione: Reggello sembrava fluttuare in una morbida coltre di nebbia che si stendeva sul fondovalle. Al sorgere del sole, le condizioni si sono fatte ideali, creando un’atmosfera perfetta per la competizione. Gli atleti hanno attraversato vari punti d’interesse, tra cui due frantoi. Tuttavia, è stato il passaggio al terzo frantoio, “I Bonsi,” a regalare un momento indimenticabile.

Con le sue torrette merlate, questo antico maniero fortificato del XV secolo è un’autentica meraviglia architettonica, che offre anche servizi ricettivi, tra cui un parco, una piscina all’aperto e terrazze con vista sul Valdarno, immerse tra vigneti e uliveti. Durante il passaggio, il frantoio era in piena attività: assistere all’olio appena franto, verde e intenso, che scorreva con la sua fragranza unica, ha aggiunto un’emozione speciale alla gara, collegando idealmente sport e tradizione agricola.

Un ulteriore e importante segnale di solidarietà è stato dato dagli organizzatori, che anche quest’anno hanno deciso di destinare una parte della tassa d’iscrizione alla ETS Regalami un sorriso. Questo storico legame tra il Gruppo Podisti Resco e l’associazione benefica trova le sue radici in una matrice comune: la volontà di unire sport e solidarietà, a beneficio del territorio e della comunità.