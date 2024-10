’Corsa di Pui’, festa per settecento. Valandro e Mancin al primo posto. Corriferrara gruppo più numeroso

Valandro e Mancin primeggiano alla ‘Corsa di Pui’. Una domenica mattina di sport per la settima edizione memorial ‘Luciano Mella’. Una delle gare del calendario podistico ferrarese, organizzato dal gruppo Faro Formignana, con la collaborazione della Proloco di Formignana, Uisp Comitato Ferrara, il patrocinio dei Comuni di Tresignana e Copparo, oltre il supporto delle Protezione civile di Tresignana, Riva del Po e Copparo. Al via quasi 700 iscritti, complessivi della gara principale competitiva e camminata. Le prime partenze sono state quelle delle gare giovanili, suddivise per le singole categorie. A seguire è stata la volta della 10 miglia (16,093 km) al via 250 atleti competitivi, mentre in coda la camminata ludico motoria per gli iscritti della non competitiva. Un percorso che si è snodato sul territorio di Tresignana e Copparo, con partenza dal centro di Formignana, poi un passaggio all’interno dell’Avicola Artigiana, gli atleti hanno attraversato la corte interna della suggestiva Villa Mensa, proseguendo per Valpagliaro, Final di Rero, Tresigallo e ritorno nel centro di Formignana.

Al termine si sono tenute le premiazioni con tutte le categorie giovanili, adulti e delle società, inoltre, si è proceduto anche con la consegna dei premi per il campionato provinciale Uisp che si è sviluppato su un totale di sei gare. Presenti il sindaco di Tresignana Mirko Perelli, il presidente Gruppo Faro Formignana, Emanuele Pirani, la presidente Uisp Ferrara, Eleonora Banzi, il presidente della Proloco, Manuel Baglioni e il responsabile Avicola Artigiana, Mauro Bersanetti. Sul gradino più alto del podio il monselicense Federico Valandro (Quadrilatero) con il tempo di 53.33, precedendo Rudy Magagnoli (Corriferrara) 55.26, Giuseppe Castiello (Modena Runners Club) 55.54, William Talleri (San Vito Atletica) 56.47 e Enrico Lazzari (Atl. Celtic Druid Castenaso) 57.02. Nel settore femminile prima Giorgia Mancin (Running Club Comacchio)1h04’00, Rosanna Albertin (Corriferrara) 1h08’07, Elenia Agnoletto (Faro Formignana) 1h08’50, Ilaria Baraldi (Atletica Copparo) 1h09’10.

Mario Tosatti