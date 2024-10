Decisiva gara 5. Bollate vince il derby contro Saronno e torna ad essere la capitale d’Italia

Nel giro di soli otto giorni si è passati da una trama piatta ad un finale degno dei migliori thriller. L’Mfk Bollate si è laureata campione d’Italia per la quattordicesima volta nella sua storia, conquistando il derby con Saronno al termine della decisiva gara-5. Una settimana fa le rossoblù sembravano ad un passo dallo Scudetto dopo il doppio successo in trasferta, ma nella giornata di sabato Saronno (unica squadra in stagione ad aver battuto le bollatesi già tre volte prima di questa finale) si è resa protagonista di un clamoroso ribaltone, maturato prima con pirotecnico 11-5 e poi con misurato 2-1. Nella quinta gara, disputata ieri mattina nel gelo di Ospiate, le padrone di casa però hanno ripreso in mano la situazione facendo valere i gradi di squadra favorita. Con un 2-0 sofferto ma sempre ben gestito la squadra di patron Guido Soldi ha messo le mani su quel tricolore che mancava da quattro anni e si è presa anche la rivincita su Saronno, vittoriosa nel derby Scudetto del 2022. Curiosità: due anni fa sulla panchina della Inox c’era coach Eduardo Arocha, lo stesso mister che ora festeggia sulla panchina di Bollate. Mvp della serie Scudetto è stata nominata la rossoblù Mikiko Eguchi: "È stata un’annata difficile, ma questo gruppo è formidabile e merita il successo", ha dichiarato la giapponese a fine partita. Visto il dominio di Bollate, il trionfo finale è assolutamente meritato.

Alessandro Stella