Corsa e nuoto, il “duathlon” di Polisportiva Oltrarno e Rari Nantes

Firenze, 12 giugno 2024 – Il dinamico sodalizio della Polisportiva Oltrarno, in collaborazione con la Rari Nantes Florentia, ha organizzato una simpatica competizione che coniuga nuoto e podismo. Un evento che non solo celebra lo sport, ma unisce atleti che accettano di gareggiare su diverse discipline in uno spirito di amicizia e sana competizione.

Presso la piscina dello stadio Artemio Franchi, si è disputata la prima gara di nuoto contro il tempo sulla distanza di 200 metri. In questa prova, i podisti "prestati al nuoto" si sono cimentati con non poca ilarità e voglia di stare insieme gareggiando. Nonostante fosse una specialità a loro desueta, questi atleti hanno affrontato la sfida con entusiasmo, dimostrando che il vero spirito sportivo non conosce confini disciplinari.

La successiva competizione di corsa è prevista per il 18 giugno. Questa gara si terrà in contemporanea con un'altra manifestazione podistica, anch'essa organizzata dalla Polisportiva Oltrarno, presso la Blue Clinic di Bagno a Ripoli. Si tratta della gara denominata "Short Trail al Tramonto", un evento che promette spettacolo e grande partecipazione.

I tempi registrati nella sessione di nuoto saranno sommati a quelli della corsa, e il risultato complessivo decreterà il vincitore di questo duathlon. Un format che aggiunge un ulteriore elemento di suspense e che premia non solo la velocità, ma anche la versatilità e la resistenza degli atleti.

Questo evento rappresenta un bell'esempio di come il mondo dello sport possa essere un punto di incontro e di divertimento, promuovendo valori come l'amicizia, il rispetto e la gioia di vivere in movimento. La Polisportiva Oltrarno, con il suo impegno costante, continua a offrire momenti indimenticabili agli appassionati di sport, creando occasioni di aggregazione e di crescita personale.