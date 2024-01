Corsa non competitiva. La "Maremmata» per Domenico

Tutti di corsa in ricordo dello storico parrucchiere di Marina. Continua la tradizione del primo giorno dell’anno con la settima edizione della "Maremmata", corsa podistica non competitiva messa in piedi dalla Pro-Loco di Marina di Grosseto e Principina, Avis Grosseto e Uisp, sotto la guida tecnica del Team Marathon Bike. Un giorno particolare che ha visto alla partenza una settantina di persone che correndo o camminando hanno concluso il giro di dieci chilometri ricavato tra Marina di Grosseto e Principina a Mare. Una camminata ludico motoria in ricordo di Domenico Picciocchi, figura storica del paese, che è partita dalla chiesa alle 10.45 per terminare nei pressi del "Cavallino", sul lungomare. Il ricordo è andato alla figura di Picchiocchi, scomparso nel 2017 a 82 anni: grande appassionato di sport, oltre che atleta di spessore. Una vita in movimento, 40 anni di sport: potrebbe riassumersi così la storia di Domenico Picciocchi. Trasferitosi nel 1965 a Marina di Grosseto, dove ha aperto un negozio di parrucchiere in via 4 Novembre, frequentato da numerosi abitanti della frazione fino al 2009, Domenico ha percorso parallelamente anche migliaia di chilometri con la forza di volontà, la costanza, la tenacia e con l’occhio sempre puntato al prossimo traguardo. Alla fine della corsa un buffet per tutti, offerto dagli organizzatori. Non ci sono stati vincitori, come ovviamente era nello spirito della manifestazione, solo per la cronaca i primi ad arrivare al traguardo sono stati Bruno Dragoni assieme all’emergente Davide Catalano.

Il Marathon Bike ha ricordato quanto sia importante la donazione di sangue, sempre e comunque, specie nei giorni di festa, quando le donazioni calano ma la richiesta di sangue purtroppo no. Quest’anno il percorso è variato rispetto al passato, per via della chiusura a causa dei lavori della ciclabile tra Grosseto e Marina di Grosseto. Gli atleti si sono quindi diretti verso Principina a Mare seguendo la ciclabile, per poi tornare a Marina di Grosseto.