Cross Junior. Davide Catalano è campione italiano

Davide Catalano è campione italiano di triathlon. La società Sbr3 sul tetto d’Italia. Mai nessuno come lui prima a Grosseto. Davide Catalano è campione italiano di triathlon Cross Junior e realizza una prestazione sensazionale che suggella un valore mai messo in discussione. Dopo le ottime prestazioni in campo internazionale della stagione 2023, il diciottenne atleta Sbr3 si prende il titolo italiano al termine di una gara dominata seppur combattutissima contro il rivale sardo Cossu. I due, insieme ad un altro gruppetto, hanno condotto la prima frazione di corsa per poi rimanere soli in quella di mountain-bike, ma una volta posata la bici e cominciata l’ultima frazione di corsa è apparso fin da subito chiaro che la forma di Davide Catalano sarebbe stata difficile da arginare. L’atleta azzurro ha infatti tagliato il traguardo in solitaria al termine di una cavalcata entusiasmante. Soddisfazione grandissima espressa dal tecnico Martino Colosi che è anche uno dei tecnici della nazionale under 23 ma che ha occhi e parole solo per il suo atleta di società: "È stato un percorso che non poteva che concludersi così vista la condizione e la reale forza di Davide – dice Colosi – che raccoglie i frutti di un grande sacrificio, suo e di tutti i suoi compagni con i quali si allena quotidianamente". E proprio i suoi compagni si sono egregiamente distinti nella stessa gara con Adriano Micheli sesto al traguardo, Tommaso Saccocci quattordicesimo, Matteo Calvano ventisettesimo e Gabriele Nappa quarantaduesimo. Un plauso enorme anche da parte dei partner istituzionali Eurotecnica, Antiflamme, Riesco, Spirulina Becagli TuttautoDavitti che attendono con ansia il grande evento di triathlon che ogni anno si svolge a Marina di Grosseto e che quest’anno l’11 e il 12 maggio porterà più di 500 triatleti nella kermesse coorganizzata con il Comune di Grosseto.