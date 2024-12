Cus lanciatissimo in vasca. Medaglie a Carpi e Riccione

Si sono chiusi i primi tre mesi della stagione agonistica 2024-2025 e il Cus Ferrara Nuoto si è già messo in mostra a suon di risultati nonostante il periodo di preparazione generale, sia per quanto riguarda il gruppo della prima squadra sia per quanto riguarda il gruppo esordienti. Iniziando proprio dai più piccoli, gli Esordienti si sono messi in risalto alla Coppa di Natale, finale regionale disputata a Carpi, che prevedeva l’accesso dei primi 16 tempi per anno di nascita in seguito alle qualifiche fatte a novembre. In questa manifestazione spiccano i nomi di Alice Miglioli, che vince i 50 dorso con il tempo di 46’’1 ed è terza nei 100 mx categoria B1; bene la compagna Margherita Londra nella stessa categoria, che è terza nei 100 mx a pari merito con Alice ed è quarta per un soffio nel 50 rana. Per quanto riguarda gli esordienti A2 invece, è Anita Bonora nei 100 stile libero a portare a casa un bellissimo argento con il tempo di 1’08’’8 stessa sorte per il compagno Francesco Candiani, che con un ottimo 1’07’50 nei 100 farfalla (che gli vale anche il record societario) sale sul secondo gradino del podio e con una prova sorprendente dopo soli 5 minuti con ancora le fatiche in corpo, scende in acqua nel 200 misto ripetendosi al secondo posto in regione con il tempo di 2’34’’0.

Ottime miglioramenti anche per tutti i finalisti, che non sono riusciti a salire sul podio: Anna Prosdocimi, Giulia Gruppioni, Bonizzi Antonia, Jacopo Trentini, Emanuele Benini, Cecilia Giovannini, Riccardo Caleffi, Viola Bertasi, Sofia Verdi, Cristian Zappaterra e Marco Dalla Torre. Di questi tantissimi sono giunti in finale a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dagli allenatori Paolo Cacace che segue entrambe le categorie e da Giada Martinelli che segue assieme a Paolo gli Esordienti B.

Ottimo il lavoro fatto fin qui anche sulla prima squadra, dove ogni atleta ha già siglato da inizio stagione almeno un personale, fatto non certo scontato in un gruppo di 30 ragazzi alcuni già maggiorenni. Domenica scorsa si è svolto l’ultimo capitolo del 2024, la Coppa Brema, presso lo stadio del nuoto di Riccione che ha visto la formazione maschile sfiorare la top 10 in Emilia Romagna. Su tutti brillano le prestazioni di Nicholas Tagliatti che con un ottimo 22’’9 nei 50 stile vola ai campionati nazionali di aprile e sfiora il tempo anche nel 100 con il personale di 50’’7. Tra gli uomini continua a stupire Andrea Giunchedi che si avvicina al tempo per i nazionali nel 200 rana a solo mezzo secondo di distanza e migliora tantissimo anche nei misti confermandosi tra i primi in regione in entrambe le specialità. Ottime conferme anche per gli altri componenti del team Brema: Alessio Giunchedi, Riccardo Landolfi, Matteo Tieghi e Simone Gazzotti e Francesco Di Battista, i due ‘’vecchietti’’ del gruppo che sono stati di enorme aiuto per la squadra sia sotto il punto di vista delle prestazioni in acqua sia dal punto di vista dello spirito di squadra. Entrambi neolaureati, confermano come sport e studio possano andare di pari passo. Bene anche il settore femminile con Matilda Tagliatti, Anna Forlani, Elena Franzoni, Sara Capobianco, Agnese Gulmini, Alice Canella, Giulia Cestari e Margherita Astolfi che piazzano anche per il prossimo anno le ragazze in seconda serie regionale.