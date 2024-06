Da ieri a Pavia. Al via la V edizione della Campus Aquae Swim Cup

Da ieri e fino a domani si svolge a Pavia la quinta edizione della Campus Aquae Swim Cup. Il meeting, che ogni anno cresce in importanza e numeri (50 squadre partecipanti in tre cateforie: Assoluti, Esordienti A ed Esordienti B), è il primo passo di una stagione estiva che, facendo una tappa romana per il Sette Colli, arriverà fino ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 dove il nuoto sarà protagonista a partire dal 27 luglio. A prendersi la scena i tanti protagonisti in vasca: Sara Curtis, giovanissima primatista italiana dei 50 stile libero, Alisia Tettamanzi, specializzata nello stile libero di fondo in piscina e in acque libere, Marco Orsi, un bronzo mondiale e atleta a 360°, Alessandro Calvi, che è ormai elemento importante nella struttura del Campus Aquae, e gli Under 23 Andrea Camozzi e Christian Mantegazza. Da molti Curtis è considerata la possibile erede di Federica Pellegrini. "Essere avvicinata alla Pellegrini è un grande onore, ma è un’esagerazione. Lei è a un livello ancora molto lontano dal mio e sono anche dell’idea che ognuno ha la propria strada e il proprio percorso da fare. Mi auguro, un giorno, di raggiungerla, ma è bene stare con i piedi per terra". Sul record mondiale juniores e se è un tempo da finale a Parigi. "Lo vedremo. Rispetto al 2021 era tempo da semifinale. Vedremo cosa succederà quest’anno e cosa cambierà". Poi è toccato ad Alisia Tettamanzi: "Le gare di questi giorni saranno un allenamento molto importante per me. La possibilità di fare i 1500 mi permettono di avere dei riscontri sulla mia condizione. I miei obiettivi rimangono divisi tra vasca e acque libere. Anche io amo gareggiare molto. Farò i Sette Colli e poi gli Assoluti di fondo nel resto della stagione". Infine Marco Orsi. "Sto arrivando a fine carriera e un po’ di dispiacere c’è perché vuol dire chiudere una fetta enorme della mia vita visto che ho iniziato a solo 5 anni. Sto cercando di prepararmi perché avrò ancora una o due stagioni. Prima però, voglio provare a rientrare in nazionale in vasca corta".