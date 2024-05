Da piazza a piazza, le foto del secondo giorno e dell’arrivo

Prato, 5 maggio 2024 – Nella quiete dei sentieri montani, dove i passi si fondono con i silenzi della natura, si è svolta la suggestiva e affascinante 38ª edizione della camminata non competitiva "Da Piazza a Piazza". Più di seicento appassionati di escursionismo si sono uniti a questa incredibile avventura, dando vita a un evento che va ben oltre la semplice pratica sportiva, trasformandosi in un'esperienza unica di condivisione e scoperta.

L'imponente preparazione logistica, testimoniata da numeri che lasciano senza fiato, è stata solo il preludio di un viaggio indimenticabile attraverso i sentieri e i paesaggi mozzafiato che caratterizzano la nostra amata regione. Con oltre seicento uova sode, trecento succulente salsicce, sessanta chili di pane fragrante, altrettanta pasta, e persino cento chili di deliziosa macedonia e crostate, l'energia e la vitalità dei partecipanti sono state costantemente supportate durante le due intense giornate di cammino. Ma non sono stati soltanto i numeri a caratterizzare questa straordinaria manifestazione.

La "passeggiata nel passato", come è stata giustamente definita, ha offerto ai suoi partecipanti l'opportunità di immergersi completamente nella storia e nella bellezza dei nostri luoghi. Con un percorso che ha attraversato ben 75 chilometri di strade e sentieri, con oltre 2400 metri di dislivello nella prima tappa e altri 1250 metri nel ritorno, i camminatori hanno avuto l'occasione di vivere emozioni autentiche e intense, sorvolando la sorgente del fiume Bisenzio e scendendo lungo le sue sponde con rispetto e ammirazione. E così, con passo lento ma determinato, il popolo della camminata ha raggiunto il tanto agognato traguardo nella nostra splendida città di Prato, portando con sé non solo la soddisfazione personale di aver completato un percorso impegnativo, ma anche la gratitudine e il rispetto per la bellezza della montagna e per l'importanza di preservare i suoi silenzi e la sua maestosità intatta nel tempo.

Questa straordinaria avventura non è stata solo un viaggio fisico, ma un viaggio interiore che ha arricchito l'anima di ogni partecipante, lasciando un'impronta indelebile nei loro cuori e nella memoria collettiva di questa comunità di camminatori. Che possa questa esperienza continuare a ispirare e motivare altri a scoprire la bellezza e la grandezza della natura, camminando con rispetto e gratitudine lungo i sentieri che ci conducono alla scoperta di noi stessi e del mondo che ci circonda. Servizio fotografico della due giorni è stato realizzato dalla ETS Regalami un sorriso ed offerto gratuitamente previa registrazione sul server foto https://www.regalamiunsorriso.it/index.html