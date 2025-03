Motociclismo, ultimi test prima del CIV: Dalla Porta sogna il titolo

Prato, 25 marzo 2025 - Lorenzo Dalla Porta sarà impegnato nelle prossime ore negli ultimi test pre-stagionali di Misano Adriatico. Sullo stesso tracciato, intitolato all’indimenticabile Marco Simoncelli, sul quale il prossimo 4 aprile (con le prove pre-gara) inizierà la sua stagione del Campionato Italiano Velocità 2025, con l'obiettivo di laurearsi campione. Un primo round (si correrà anche il 5 ed il 6 aprile, per un totale di due gare) al quale il pilota di Montemurlo arriva se non altro con il morale alto. Lo scorso gennaio è stato premiato a Verona, dal presidente della FMI, Giovanni Copioli, per aver compiuto il maggior numero di giri veloci nel corso della scorsa edizione del Campionato Italiano Velocità. Lo stesso campionato che Lorenzo disputerà anche in questo 2025: correrà sulla Ducati V2 dell'SGM Tecnic Racing Team, a seguito dell'accordo raggiunto sul finire dello scorso anno.

Detto del debutto, il 31 maggio ed il 1 giugno correrà invece sul circuito del Mugello, che anche all'epoca della Moto3 e della Moto2 considerava la “gara di casa”. Avanti poi con le tappe di Vallelunga (28 e 29 giugno) ancora Misano, ma in notturna (26 e 27 luglio) ed Imola (6 e 7 settembre) per poi prepararsi al round finale fissato nuovamente in Mugello il 4 ed il 5 ottobre. Per il campione del mondo Moto3 2019, il 2024 è coinciso con la sua rinascita sportiva: dopo le stagioni altalenanti fra Moto2 e Superstock, è tornato a vincere gare ad un quinquennio dall'ultima volta e si è riscoperto competitivo come non gli capitava da tempo. E dopo il titolo di vice-campione europeo Stock conquistato lo scorso anno, Lorenzo vuole tornare sul gradino più alto del podio. E lo ha detto chiaro e tondo, non molto tempo fa. “Vorrei vincere il Campionato Italiano per rilanciarmi – ha ribadito di recente il diretto interessato - avrei potuto lottare per il titolo anche nel 2024. Purtroppo però, non è stato possibile”. Un motivo in più per riprovarci, quindi.

G.F.