Dalla Porta giù dal podio. E’ quarto nel suo Mugello

Due quarti posti, uno in gara 1 e l’altro in gara 2, che gli permettono se non altro di risalire nella graduatoria generale. Questi i risultati con cui Lorenzo Dalla Porta ha chiuso il round del Mugello del Campionato Italiano Velocità, con l’ultima corsa andata in scena ieri. Pur di correre su di un circuito al quale è particolarmente affezionato, il pilota di Montemurlo ha rinunciato alla concomitante tappa del Portogallo del Junior GP, ossia il campionato del mondo che lo vede occupare la prima posizione della graduatoria generale. E pur non riuscendo a salire sul podio nelle due gare dello scorso fine settimana, ha comunque avuto modo di rifarsi sotto nella classifica mondiale: Lorenzo è attualmente quinto con 60 punti, a sole ventuno lunghezze dalla seconda piazza mentre l’attuale leader Davide Stirpe è primo a quota 113. Per quanto riguarda il CIV, il prossimo appuntamento in programma è fissato per il 3 agosto prossimo a Misano Adriatico (con gara 2 prevista per il 4 agosto).

Ancor più lunga la pausa per lo Stock, considerando che stando al calendario il prossimo round si terrà in Spagna (sul circuito di Jerez) il prossimo 15 settembre. Lorenzo, dopo gli anni altalenanti della Moto2, sembra se non altro aver ritrovato lo smalto di un tempo.

Giovanni Fiorentino