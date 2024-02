Danza sportiva. Doppia medaglia Surya agli italiani assoluti

Spedizione ricca di soddisfazioni quella del Surya Dance di Carpi ai Campionati Italiani Assoluti di danza sportiva della Fids a Riccione. La società carpigiana ha conquistato il titolo tricolore col gruppo ’giovani classico’ nell’Under 16 con una coreografia del maestro Davide Gallesi. È arrivata la medaglia di bronzo per Federica Xu nel ’solo repertorio classico’ con una variazione di Giselle in una categoria in cui Emma Marmiroli con la variazione del Lago dei Cigni ha chiuso sesta. Nel complesso gli allievi Surya sono arrivati tre volte al 4° posto con i gruppi nel Jazz Dance under 16 e over 17 e con il gruppo nell’over 17 stile ’modern contemporary’, piazzandosi complessivamente 12 volte fra i primi 6 o in finale.

d.s.