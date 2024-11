Danza sportiva. La Fashion Giaman Dance vince 21 medaglie ai Mondiali di Skopje

Irresistibile New Fashion Gia.Man.Dance. Passano gli anni ma non mutano i risultati, strepitosi, della scuola di ballo di Morrovalle, rientrata dai Mondiali Ido di danza sportiva a Skopje. In Macedonia i fashioners hanno frantumato ogni record sociale, collezionando 9 medaglie d’oro, 6 argenti e 6 bronzi. Mai la New Fashion Gia.Man.Dance aveva festeggiato così tanto nella manifestazione internazionale. E pensare che dopo gli ottimi risultati ai tricolori, la spedizione morrovallese non arrivava ai Mondiali come si augurava, complici infortuni (compreso quello della "stella" Thomas Crucianelli) e altre difficoltà. A trionfare sono stati Sandy Fiore nella Salsa Shine e nel Caribbean Show Dance; Francesco Grillo nella Salsa Shine e Bachata Shine; Simona Marucci Salsa Shine e Bachata Shine; Mattia Manca nella Bachata Shine, Manuel e Mattia Chiaraluce in coppia nella Bachata Shine Duo; il gruppo Malevo nella Bachata composto da Alessandra Ballini, Arianna Zanconi, Chiara Chiaraluce, Emma Luchetti, Felicia Tesei, Francesca Volatili, Ludovica Nivella. Argento per la coppia Sandy Fiore e Riccardo Malin nella Bachata e nel Caribbean Show Dance; Alessandra Ballini Bachata Shine; Manuel Chiaraluce Bachata Shine; Manuel e Mattia Chiaraluce Salsa Shine; Emma Luchetti e Chiara Chiaraluce Bachata Shine Duo. Infine terzo posto iridato per Matteo e Alessandra Ballini nella Salsa Shine e nel Merengue; Ludovica Nivella Caribbean Show Dance; Felicia Tesei Salsa Shine; Mattia Manca Salsa Shine; Federico Giardini e Simona Marucci Merengue.

Andrea Scoppa