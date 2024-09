De Akker, avventura europea: "Squadra cambiata, siamo pronti"

Voglia di stupire ed essere protagonista nelle competizioni europee. La De Akker si presenta e lo fa nella cornice del ristorante Strakkino e si appresta a partire per Aix-en-Provence dove da domani è in programma il girone eliminatorio di Euro Cup.

"Ho massima fiducia nei miei collaboratori e in chi ha fatto squadra – sottolinea il patron Alberto Vecchi –. Abbiamo cambiato tanto, del gruppo dell’anno scorso sono rimasti pochi elementi, ma pensavamo fosse arrivato il momento di cambiare".

In pochi anni la scalata è stata continua per la società rossoblù. "In 6 anni siamo saliti dalla serie D alla A1 e adesso all’EuroCup. Ci attende la prima esperienza europea, giocheremo venerdì con lo Jug Dubrovnik, sabato con Panathinaikos e Ludwisburg e domenica con i padroni di casa del Pays Aix. L’obiettivo è uno dei primi due posti per passare il turno. Sarà difficile, ma a noi piacciono le cose difficili".

A spiegare come è nata la rosa è il direttore sportivo della De Akker e padrone di casa, visto che la catena Strakkino fa proprio riferimento anche a lui, Arnaldo Deserti.

"Con Federico Mistrangelo e Alberto Vecchi, abbiamo ponderando ogni scelta. Il nostro è un progetto nuovo, vogliamo far meglio di quanto fatto finora. Sulla carta siamo un bel mix tra giovani di belle speranze e giocatori esperti. Siamo consapevoli della nostra forza e avere rispetto per tutti gli avversari, in Europa, ma anche in campionato dove iniziamo il 12 ottobre con la Pro Recco".

Coach Federico Mistrangelo parla del girone di EuroCup.

"Ci siamo preparati bene. Giocare 4 partite in meno di 2 giorni non sarà facile, oltretutto lo Jug vincitore dell’ultima EuroCup e il Panathinaikos e con cui giocheremo la sfida decisiva per il passaggio del turno, sono squadre di assoluto valore. Ci proveremo, ma dobbiamo andare leggeri, senza pressione. Determinati a fare il meglio possibile".

Parola a capitan Edoardo Cocchi. "Orgogliosi di essere arrivati fin qui, adesso siamo pronti a continuare su questa strada, onestamente non credevo potessimo arrivare in EuroCup, ma adesso ci siamo".

Infine parola a Furio Veronesi, allenatore dell’under 18, ma anche dirigente di lungo corso della De Akker. "Devo guidare un gruppo numeroso, qualità forse non esagerata vedremo di tirar fuori il meglio possibile da questi ragazzi".

Veronesi come delegato Coni organizza un evento in programma oggi alle 18. Nella sala Florio Mattei del Coni è in programma "La pallanuoto a Bologna, la storia siamo noi", serata dedicata alla pallanuoto. Verranno ripercorsi gli ultimi settant’anni di questa disciplina con foto e video che raccontano la storia delle diverse società femminili e maschili che dalla Rari Nantes, alla President, dal Cus Bologna, passando alla Uisp alla De Akker hanno fatto la storia. Tanti i protagonisti presenti da Gianni De Magistris a Giosuè Fogacci di Waterpolo Bologna Senza barriere di Adoremus Odv.