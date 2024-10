De’ Giudici e Salvatori al top. Medaglie per il tiro a segno

Pioggia di medaglia e titoli per la sezione aretina di tiro a segno ai campionati italiani che si sono svolti a Bologna. La squadra Master ha conquistato il titolo tricolore in ben in tre specialità: oro nella pistola automatica, pistola grosso calibro e nella pistola sportiva, specialità quest’ultima dove ha stabilito anche il nuovo record italiano. Alle tre vittorie si aggiunge anche la medaglia di bronzo nella specialità della pistola standard. Da segnalare altrettanti successi a livello individuale con altri tre titoli: De Giudici si è laureato campione italiano Gran Master nella pistola automatica e nella pistola grosso calibro, mentre Salvatori nella pistola sportiva. Il medagliere si è poi arricchito da altri numerosi secondi e terzi posti. De Giudici argento nella classifica assoluta Master sia nella pistola grosso calibro che nella pistola automatica, argento Gran Master nella pistola sportiva e nella pistola a metri 10 e bronzo nella pistola standard. Salvatori argento nella pistola grosso calibro Gran Master e bronzo nella classifica assoluta Master; bronzo nella classifica assoluta Master nella pistola sportiva. Alessandro Pelleni, nella categoria Paralimpici, ha conquistato un bronzo nella pistola libera (50 metri) e un argento nella pistola sportiva. Da segnalare, infine, la prestazione dello junior Sebastian Marinelli che ha fatto il proprio record personale nella specialità della pistola a metri 10.