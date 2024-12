Delusione Follonica. Il Monza cala il poker

E’ davvero un brutto Follonica quello che perde a Monza (4-1 il finale) e che adesso vede compromettere la classifica in vista della griglia di Coppa Italia che verrà decisa alla fine dell’andata. Un Follonica che è stato anche fermato dalle paratissime del baby Velazquez (tre tiri di prima fermati e tante parate da campione) ma che ha comunque mostrato poca verve rispetto alle sfide precedenti che l’avevano visto sempre vincente. Pronti via e il Monza fa subito la voce grossa con veloci ripartenze: in una di queste Zucchetti indovina l’angolo e porta in vantaggio i lombardi. Il Follonica si scuote ma su Thiel prima e Marco Pagnini dopo Velazquez compie due miracoli. Su un’altra ripartenza il Monza raddoppia grazie allo scatenato Bielsa (tripletta alla fine per il giovane argentino) che si invola verso Barozzi e lo beffa con un tocco morbidissimo. Sul blu a Montigel, Barozzi ferma Marzonetto e nel secondo tempo Franchi (nella foto) accorcia le distanze grazie ad una rete delle sue. Sembra il preludio alla rimonta ma il Follonica non aveva fatto i conti con Bielsa: l’attaccante prima porta a tre il vantaggio dei brianzoli e poi sul blu ancora a Montigel (apparso molto nervoso) non lascia scampo a Barozzi e chiude la gara. E mercoledì per il Follonica c’è il recupero contro il Trissino. Follonica: Barozzi (E. Maggi), A. Maggi, F. Pagnini, M. Pagnini, D. Banini, F. Banini, Thiel, Montigel, Franchi (1). All. Silva.