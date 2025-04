Derby decisivo: Cgc Viareggio sfida Hockey Sarzana nei playoff scudetto A1

Un derby sentitissimo e decisivo per le sorti della stagione. In programma stasera la sfida fra Cgc Viareggio e Hockey Sarzana valida come andata del turno preliminare (o ’play-in’) dei playoff scudetto di A1, con l’obiettivo per entrambe di andare poi a giocare i quarti di finale col Forte dei Marmi. La striscia positiva di sette vittorie consecutive la rende Sarzana la naturale favorita di questo incontro, ma il Cgc Viareggio anche nella sua storia, ha sempre dimostrato che nelle partite più importanti di riuscire a tirare fuori sempre il meglio della stagione. Due stagioni opposte, iniziata benissimo dal team di Cupisti, mentre la formazione dell’ex Festa ha arrancato fino a febbraio per poi innescare un ritmo che non si era neanche intravisto nei mesi precedenti. Sarzana ha ha dimostrato di non avere un bomber assoluto, ma tanti giocatori con le carte in regola per segnare gol pesanti. Fra i pali Corona è salito fino alla settima posizione (3,20 di media gol subiti), mentre il viareggino Pablo Gomez si è attestato in decima (3,51 goal subiti). "Abbiamo raggiunto il settimo posto che sino a due mesi fa era utopia solo pensarlo – dice il presidente del Sarzana Maurizio Corona – Dobbiamo continuare il nostro percorso con la stessa mentalità che ci ha contraddistinto, unità e soprattutto la stessa umiltà. Ora chiudiamo questa stagione nel miglior modo possibile e puntiamo il più in alto possibile. Per la città, per la nostra storia e per tutti i nostri tifosi". "Dobbiamo azzerare un po’ tutto quello che è la regular season – aggiunge mister Sergio Festa – ci dobbiamo tuffare in questi play-in col Viareggio, dove chiaramente adesso sono partite sui 100 minuti, è una partita singola ’allungata’, bisognerà studiare. Ci sarà un po’ di strategia da applicare perchè sono partite particolari, da adesso conta solo essere concentrati su come dobbiamo gestire queste due partite per provare ad entrare nei play-off"-

A disposizione di Cupisti: il primo portiere argentino Pablo Gomez; il suo cambio, il viareggino Emiliano Torre; quindi l’ex Forte dei Marmi Luca Lombardi; Niccolò Puccinelli, Liam Rosi; l’ex Sarzana e Forte Elia Cinquini; il bomber Samuele Muglia; il capitano Romeo D’Anna; l’argentino ex Giovinazzo, Federico Mura e il viareggino Alex Raffaelli. In questa stagione, le sfide tra le due squadre sono terminate con la vittoria del Cgc Viareggio per 1-3 nella seconda giornata di campionato disputata a Sarzana e con il pareggio per 2-2 nella gara di ritorno disputata a Viareggio. Si gioca stasera alle 20.45 al palasport ’Barsacchi’ di Viareggio, arbitri Rago di Giovinazzo e Davoli di Modena.