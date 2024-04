Derby emozionante: Cgc Viareggio vince 5-4, Pumas Farmaè aggancia la Camaiore.

Il derby Forte-Cgc Viareggio della 14ma giornata di serie A2 va ai bianconeri che s’impongono 5-4 dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio (1-2). Per le altre formazioni locali, vittoria (9-5) della Pumas Farmaè a Sarzana che aggancia al secondo posto la Rotellistica Camaiore, battuta a Prato per 6-5. Al Palaforte comincia bene la squadra di Biancucci, avanti con Muglia al 7’, ma Gabriel Ambrosio (18’) e Bicicchi (19’) ribaltano il punteggio del primo tempo. Al 5’ della ripresa pareggia Muglia in superiorità numerica, poi D’Anna (7’) e Rosi (8’) illudono i viareggini, ma squadra di Molina accorcia con Alessio Ambrosio su rigore (11’). Dopo un tiro diretto non trasformato da Muglia (19’) all’ultimo minuto prima pareggia Bicicchi e, sulla battuta al centro Raffaelli porta il Cgc a +9 in classifica.

La Pumas indirizza la partita di Sarzana portandosi sul 7-0 a inizio ripresa (p.t. 5-0); i liguri rimontano fino al 7-5, prima delle ultime due segnature della squadra di Mirko Bertolucci in rete con Carrieri 3, Michele Pesavento e Rugani 2, Poletti e Cardelli. A Prato la squadra di Orlandi, chiuso il primo tempo sull’1-1, viene distanziata nella parte centrale della ripresa (6-2 al 19’) e poi sfiora il pareggio. Reti di Niccolò Mattugini e Parini 2, Brunelli. Altri risultati: Matera-Castiglione 8-4, Follonica-Salerno 6-2, Castiglione-Salerno 9–2 (anticipo 18ma).

Classifica: Cgc 37; Pumas e Camaiore 28; Matera 26; Follonica 25; Castiglione 15; Prato 13; Salerno 9; Sarzana 7.

G. A.