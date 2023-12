Di Benedetto vince l’Ecomezza della Valdorcia

Un sole primaverile premia la vittoria di Marika Di Benedetto. L’atleta dell’Atletica Costa d’Argento ha vinto la diciassettesima edizione della Ecomezza della Valdorcia, la mezza maratona con partenza ed arrivo a Pienza. Una corsa podistica che si è svolta per Santo Stefano e che ha fatto da spettacolo ai numerosi atleti giunti anche da fuori regione per ammirare, tutte le bellezze dei paesaggi, delle colline, delle crete. Il percorso stupendo, più che perfetto, è stato l’ideale per trascorrere una giornata di corsa tranquilla e serena con il pensiero di correre gustando il bellissimo panorama che si presentava agli occhi di molti podisti.

La vittoria assoluta è andata a Alessio Donati del Trail Running Project, partito in testa e giunto primo. Tra le donne come detto, successo di Marika Di Benedetto atleta di punta dell’Atletica Costa D’Argento.

È stata la prima vincitrice di una gara assoluta per la società argentarina in questo 2023 (quando vinse il Trail di Montorsaio il 6 gennaio) e probabilmente sarà anche l’artefice dell’ultimo successo in questa diciannovesima annata dell’Atletica Costa d’Argento. Marika Di Benedetto torna al successo in mezza maratona 12 anni dopo la vittoria al Giro della Laguna.