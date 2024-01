Diavoli pronti a sorpassare le Fiamme. Nasove cerca il riscatto in campo

Nella formazione dei Diavoli, preparata da Violi, si notano a prima vista l’assenza di Lazzarin e Newton e soprattutto la presenza di Rusiate Nasove, il giocatore del sud Pacifico protagonista in una sera di metà dicembre di un negativo episodio di cronaca ma mantenuto in organico dal Valorugby a patto di collaborare per almeno cento ore con l’ente di sostegno sportivo Gast, ’Giochiamo Anche Se Triboliamo’. Nasove, non certo orgoglioso di quanto combinato quella notte, ha accettato subito la proposta del club, che ha deciso di provare a rimetterlo immediatamente in formazione; e così eccolo di nuovo, anche lui, a giocare e tribolare in campo.

La sfida di questo pomeriggio tra Valorugby e Fiamme Oro (ore 15, stadio Mirabello, diretta Rai Sport e Dazn) segna la ripartenza della Serie A Elite dopo la pausa natalizia e al contempo l’avvio del girone di ritorno.

Fiamme e Diavoli sono quinti e sesti in classifica, ma si può dire che facciano entrambi parte del gruppone di testa dato che a memoria di tifoso non si rammenta un torneo così equilibrato: le prime sei della classifica si equivalgono e alla fin dei conti il team romano e quello reggiano sono rimasti attardati rispetto alla leader Viadana “solo” a causa di qualche sconfitta di misura.

Tra i Diavoli, Renton è confermato capitano mentre Newton deve di nuovo cedere il ruolo di apertura e kicker a Ledesma. Il giovane pilone Mazzanti, uno dei tre neo-azzurri U23, gioca fin dal primo minuto; in panchina un altro giovane fin qui molto positivo, Ruaro.

Nelle Fiamme Oro allenate da Guidi qualche assenza di peso per influenza, ma la squadra del corpo di polizia rimane temibile in ogni reparto con l’ex azzurro ed ex zebrato Canna a farne da regista e da perno.

In questa stagione Valorugby e Fiamme si sono già affrontate due volte, con due successi capitolini: in settembre, in un test, le Fiamme vinsero 20-19; in ottobre, nella prima di campionato, i romani prevalsero 24-20.

Valorugby: Farolini; Resino, Majstorovic, F.Schiabel, Colombo; Ledesma, Renton (cap.); Amenta, Nasove, Paolucci; Du Preez, Dell’Acqua; Favre, Silva, Mazzanti. Panchina: Diaz, Garziera, Mattioli; Gerosa, Ruaro; Tavuyara, Pagnani, Silva Soria.

Serie A Elite, decima giornata: oggi ore 14 Lyons Piacenza-Rovigo, ore 15 Valorugby-Fiamme Oro (Rai Sport e Dazn); domani ore 14 Colorno-Mogliano, 14.30 Viadana-Petrarca.

Classifica: Viadana 28 punti, Rovigo 27 Petrarca Padova 26, Hbs Colorno 24, Fiamme Oro Roma 22, Valorugby Emilia 21; Mogliano Veneto 17; Lyons Piacenza 15, Rangers Vice