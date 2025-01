Disciplina in crescita. Ice Swimming, la regola: meno di cinque gradi

L’Ice Swimming è una disciplina ancora poco conosciuta nel mondo degli sport acquatici. Regala però tantissime emozioni, oltre a una carica di adrenalina fuori scala. Dotati di occhialini, cuffia e costume gli atleti si immergono in acque che da regolamento devono essere inferiori a 5 gradi. Per questo a Molveno le gare sono state fatte nella piscina dell’Acquapark con l’aggiunta di ghiaccio e non nel lago (7-8 gradi). Un fenomeno in forte espansione che ha visto crescere i partecipanti dai 50 della prima edizione in Russia a più di 700 di questa con 46 nazioni presenti.