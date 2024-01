Divisione 2. Va in scena il derby maremmano

E’ tutto pronto per il primo derby maremmano di pallacanestro del 2024. Oggi alle 18.30 infatti riparte il campionato di Divisione 2, con lo scontro al PalAustria tra Pallacanestro Grosseto ed Argentario Basket per l’11° turno dell’andata. I padroni di casa arrivano a questo incontro forti della vittoria di dicembre sul San Casciano, mentre i santostefanesi nell’ultima sfida dell’anno avevano sbancato San Miniato. Le due formazioni arrivano a questo appuntamento con 10 punti a testa, per questo il derby sarà decisamente sentito in quanto vale la sesta posizione. E magari qualcosa di più. Nel campionato di Divisione 3 due trasferte per le due maremmane. L’Arcidosso Boars oggi alle 17.30 sarà sul campo della Pallacanestro Elba, con le due formazioni appaiate ad 8 punti. La Gea Basket Grosseto invece scenderà in campo martedì alle 21.45 a Livorno sul parquet della Polisportiva Nicola Chimenti.