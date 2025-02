Dolci ricordi, periodo amaro. Il Cgc alla prova Valdagno

Metabolizzare alla svelta il pesantissimo ko di Sandrigo, ovviare alla altrettanto pesante squalifica di Federico Mura, cercare di tornare a far punti nonostante un avversario che fa tremare i polsi. Il Gb Mec Cgc Viareggio ospita stasera il Valdagno, rimembrando forse la epica finale scudetto che valse il titolo 2011, ma con la testa alla scottante attualità. Attualità che parla di una classifica tornata ad essere pericolante. Alessandro ‘Scoglio’ Cupisti, ad eccezione di Mura, "potrà contare anche sull’innesto di qualche ragazzo della Cantera", come conferma il ds Nicola Palagi, che torna anche sulla pessima prova in Veneto così come sulla squalifica da quattro girnate rimediata da Mura: "A Sandrigo è andata in scena una prestazione pessima e che ci ha deluso profondamente perché ci aspettavamo tutt’altro risultato e tutt’altra partita. Purtroppo, nonostante le ottime sensazioni della vigilia, la pista ha detto ben altro ma è necessario subito voltare pagina e cercare di far punti anche contro avversari, come il Valdagno, che sembrano di un’altra categoria. Ripartiamo con rinnovata fiducia nella squadra e nella guida tecnica".

Discorso a parte il ‘caso Mura’, reo di un inutile fallo, costato il rosso, a risultato compromesso. "Abbiamo parlato con la squadra anche di questo – spiega ancora Palagi –. Ai ragazzi abbiamo detto che non tollereremo più comportamenti sopra le righe perché, è un dato di fatto, dall’inizio della stagione abbiamo incassato troppi cartellini e ciò può pesare parecchio alla fine della stagione. Abbiamo anche deciso di non adire ad azioni disciplinari nei confronti dello stesso Mura".

Sergio Iacopetti