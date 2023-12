Dozzese, vittoria che vale doppio

Il 2023 della Dozzese Futsal si è chiuso con la vittoria 4-2 sul campo del Roma 3Z History, tre punti che valgono il secondo posto alle spalle della Ternana e soprattutto la qualificazione alla fase di Coppa Italia che si giocherà il 23 o 24 gennaio.

Per sapere l’avversario dei gialloblù bisognerà aspettare l’ultimo turno di andata in programma il 6 gennaio, quel giorno i ragazzi di Leonardo Vanni saranno impegnati alla Palestra Cavina di via Boccaccio con il Prato ultimo insieme con il Buldog Lucrezia (6).

Quello che si sta per chiudere è un anno d’oro per la società gialloblù, è arrivata la promozione in serie A2 e nel nuovo campionato Kakà e compagni sono stati per buona parte del girone in testa alla graduatoria, c’è stato qualche passaggio a vuoto, ma ora i gialloblù sono secondi con due punti di vantaggio su Potenza Picena, Olimpia Regium e Bologna Fc (17).

Nelle ultime settimane c’è stato qualche cambiamento nell’organico, appena i nuovi arrivati saranno pienamente inseriti, la Dozzese potrà fare un ulteriore passo in avanti cercando di vincere il girone a dispetto di una grande concorrenza. Si riparte il 6 gennaio, l’obiettivo è fare bottino pieno senza sottovalutare un’avversaria che nell’ultimo turno ha piegato 10-0 il Real Fabrica Roma.

a. m.