E’ il giorno del derby. Follonica, c’è il Grosseto

E’ il giorno della grande sfida. Al Capannino (alle 20.45) va in scena il derby tra Follonica e Circolo Pattinatori Grosseto. Un confronto che arriva in un ottimo momento per le due cugine: il quintetto di casa, allenato da Sergio Silva, ha conquistato il lasciapassare per i quarti con l’Herringen, mentre i biancorossi di Michele Achilli, dopo la super prestazione a Igualada, conclusa amaramente ai rigori, sono tornati alla vittoria col Valdagno al termine di una battaglia. "Sarà una partita difficilissima, come con Valdagno – ha detto l’allenatore del Cp Grosseto, Michele Achilli – Mi aspetto un Follonica determinato, che vuole sfruttare il fattore campo per tenere a distanza la nostra squadra. Il Grosseto si è sbloccato al momento giusto e ha conquistato una vittoria che ci ha avvicinato al Follonica". "Per battere il Follonica – prosegue Achilli - servirà lo stesso atteggiamento. Sono fiducioso sull’esito del derby, ma anche per la trasferta di Coppa Italia a Trissino. Stiamo bene e non ci deve impaurire nulla. Dalla nostra parte avremo anche i tifosi che ci sosterranno contro un grande avversario". "Sarà una partita difficile - aggiunge Sergio Silva, tecnico del Follonica - contro una squadra forte. Ma giochiamo in casa e al Capannino vogliamo far valere la nostra legge. Abbiamo visto il Grosseto e sappiamo come fermarlo. Poi potrà accadere di tutto perchè è un derby. Quello che so è che i ragazzi sono pronti ad affrontare una partita del genere".