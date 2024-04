È il weekend del Gispi. Gare e festa per i 40 anni

"Il Torneo Denti festeggia il suo trentunesimo anniversario, mentre il Torneo Reali raggiunge la settima edizione. Tutto questo in un anno importante, in cui celebriamo il quarantennale della nascita del del Gispi Rugby Prato. Quattro decenni di passione, impegno e successi che hanno contribuito a plasmare la nostra identità".

Fabrizio Bertocchi, presidente del Gispi, ha così presentato la versione 2024 del "Torneo Denti – Reali", che promette di portare a Prato quasi un migliaio di giovanissimi rugbisti in rappresentanza di sedici società provenienti da tutta Italia. Gli atleti delle categorie U6, U7, U8, U10 e U12 giocheranno per onorare la memoria di due pilastri del club come Luciano Denti e Stefano Reali. L’edizione dei quarant’anni del Gispi si svolgerà domenica, ma il sodalizio rugbistico intende onorarla anche con una serie di iniziative collaterali, partendo dalla sfilata per le vie del centro storico fissata per dopodomani che culminerà con la presentazione delle squadre partecipanti in Piazza delle Carceri e l’esibizione del Gruppo di Musici e Sbandieratori di Montemurlo.

L’attenzione si sposterà poi al campo da gioco, con le partite che si svolgeranno fra gli impianti di Coiano e Iolo a partire dalle 9.30 di domenica. A fare da intermezzo fra la prima e la seconda parte della kermesse, fra le 11 e le 13.45, ci sarà il concerto dei giovani musicisti della "School Rock". Dalle 14.30 in poi si svolgeranno le finali al Chersoni con le premiazioni dalle 15.30. I padroni di casa del Gispi hanno già colto un primo successo a livello organizzativo, visto che i ragazzi partecipanti lo scorso anno furono 700. Sul piano agonistico, i "gispolotti" vogliono continuare a vincere dopo essersi piazzati al primo posto dodici mesi fa nelle categorie U7, U8 e U10. Ci saranno anche i veneti del Rugby Paese (che nel 2023 vinsero con l’U9) e i "cugini" del Sesto, capaci di aggiudicarsi Coppa Denti e torneo degli U11. A completare il lotto delle compagini partecipanti ci sono Florentia, Firenze e Livorno, Milano, Modena, Rho, Parabiago, Mogliano, Province dell’Ovest, Parma, Petrarca e Primavera.

Il conto alla rovescia può partire. "Guardiamo al futuro con la consapevolezza di portare avanti la tradizione e di scrivere nuove pagine di gloria per il club. Con le nostre forze e la passione, siamo pronti a gestire un afflusso di tremila partecipanti, compresi giocatori, educatori, famiglie e appassionati. Questa sfida, ogni anno, si trasforma in un successo organizzativo grazie al contributo fondamentale dei volontari, degli educatori, delle famiglie, delle aziende e delle istituzioni. Un weekend di festa all’insegna dello sport".

Giovanni Fiorentino