Eccellenza. Mariani: "Chi ha cambiato meno può partire forte»

E’ partito forte il 34esimo campionato di Eccellenza: sette vittorie su otto gare! Subito vincenti sia l’Urbino che la K Sport. Sconfitte l’Urbania e l’Alma J Fano. Un anno fa il debutto premiò l’Urbania (3 a 1 con l’Osimana) e l’Urbino sul campo della Civitanovese (1-3) mentre la K Sport si prese un punto (2-2) contro il Castelfidardo; l’Alma Juventus Fano (allora in serie D) pareggiò sul proprio terreno contro il Vastogirardi per 0 a 0, di quella formazione sono rimasti nella rosa del Fano solo 2 giocatori: il centrocampista centrale classe 2004 Malshi e il difensore centrale Saponaro cl, 2005 (domenica scorsa era in panchina).

Ma analizziamo la partenza di questo nuovo campionato con il direttore generale della K Sport Montecchio Gallo Matteo Mariani. "I verdetti della prima giornata di campionato – commenta Mariani – sappiamo che lasciano indubbiamente il tempo che trovano; possono al più forse dare qualche indicazione sullo stato di forma di una squadra rispetto ad un’altra. C’è da dire che generalmente le squadre che hanno cambiato meno giocatori rispetto a chi ha fatto veri stravolgimenti, potrebbero in avvio trovare qualche giovamento in più ma come spesso accade nel calcio, non si tratta di una cosa sistematica. Questa prima giornata non ha regalato particolari colpi di scena, forse calendario alla mano il risultato che mi ha stupito di più è stata la vittoria esterna del Montefano a Tolentino, arrivata tra l’altro in inferiorità numerica per gli ospiti ed all’ultimo respiro, dopo che il Tolentino aveva fallito un calcio di rigore, a testimonianza del fatto che i dettagli fanno veramente la differenza in questa difficile categoria. La gara di Urbania, giocata forse tra le due compagini che attualmente sono le principali candidate alla vittoria finale ha dato ragione alla Maceratese, ma anche qui per un episodio che un giocatore come Cognigni ha trasformato in tre punti. Tra le altre che oggi accosto, insieme a Maceratese ed Urbania, per la vittoria finale mi sento di inserire Urbino e Sangiustese, entrambe meritatamene vittoriose".

"Proseguendo – conclude il dg – non mi stupiscono le vittorie del Chiesanuova a Centobuchi, anche se dalle immagini la partita poteva terminare con un risultato sicuramente diverso e della Sangiustese che ha un organico di prim’ordine. Il Matelica ha ottenuto una grande vittoria contro una sempre affiatata Osimana. Per quanto riguarda la nostra realtà, con l’Alma Juventus Fano non è stata una partita per niente facile, i nostri avversari hanno disputato una buona gara, dal canto nostro siamo stati bravi ad andare subito sul doppio vantaggio per poi gestire il risultato. Ora testa al Tolentino, che verrà a Montecchio, con la voglia e la volontà di fare risultato, con un senso di rivalsa considerata l’amara sconfitta della prima giornata".

La squadra della settimana. 1)Ajradinoski (Chiesanuova), 2)Moumi (A.J.Fano), 3)Savini (Portuali Ancona), 4)Carta (K Sport Montecchio Gallo), 5)Lucarini (Matelica), 6)Paoli (Urbania), 7) Calamita (Montefano), 8)Di Geminiani (Sangiustese), 9)Bardeggia (Urbino), 10)Jallow (Montegranaro), 11) Cognini (Maceratese). All. Mariani N. (Urbino). Arbitro Malascorta di Jesi (A. Mariner- Chiesanuova).

am. pi.