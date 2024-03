Ecco il futuro del Bbc. Per i giovani c’è la Ymca

Il Bbc guarda al futuro: siglato l’accordo con la Ymca "Francisco Cervelli Academy" per quanto riguiarda i giovani. L’obiettivo? Creare una scuola grossetana che possa permettere alla più prestigiosa società cittadina di avere un continuo ricambio di giovani. Abbiamo iniziato un nuovo corso – ha iniziato il dirigente Claudio Banchi – Eravamo un gruppo di amici, che hanno avuto il piacere di portare avanti e di rilanciare storico marchio del Bbc Grosseto. Adesso vogliamo avere un settore giovanile come serbatoio per la prima squadra". In campo con le casacche degli Etruscan Fighters due squadre: un Under 18 e un Under 15. In cantiere anche un Under 12. "E’ un accordo a cui teniamo – aggiunge il direttore tecnico della Ymca, Gianni Natale – che dà obiettivi concreti, ai giovani che stanno percorrendo una strada, che riteniamo, sia quella giusta, da un punto di vista di identificazione di eventuali talenti per poi confluire nella società più prestigiosa della città". Presente anche Beppe Massellucci: "Il Bbc del futuro – ha detto il mitico 44 – avrà a disposizione un gruppo di giovani davvero bravi. Sabato sono stati schierati tre ragazzi provenienti dalla Ymca e mi pare che abbiamo bisogno solamente di essere introdotti in un ambiente disponibile, che li stimoli e che li faccia sognare di giocare nel tempio di Grosseto, perché lo Jannella nel baseball è un po’ come la Scala di Milano". Con la maglia del Bbc Grosseto.