Eco Carmignano Run, le foto della corsa

Carmignano, 6 ottobre 2024 – La 11ª edizione della Eco Carmignano Run ha visto la partecipazione straordinaria di 200 podisti non competitivi, uniti dall’amore per la corsa e il rispetto per l’ambiente. La manifestazione, all'insegna dell'ecologia, ha offerto percorsi di 17 km, 13 km e 6 km, che potevano rivelarsi impegnativi se non affrontati con la giusta preparazione. I partecipanti sono stati guidati attraverso gli splendidi sentieri delle colline del Montalbano, con partenza e arrivo a Seano.

L’evento è stato magistralmente organizzato dalla dinamica associazione "Jolly Runner", con la supervisione della UISP pratese, che ha garantito la precisione nelle classifiche e nel cronometraggio. L’arrivo si è svolto all'interno del suggestivo parco monumentale "Quinto Martini", un autentico museo a cielo aperto che ospita 36 sculture in bronzo, raffiguranti scene di vita contadina, un contesto ideale per chiudere una giornata di sport in piena sintonia con la natura. Il servizio fotografico, curato dalla ETS Regalami un Sorriso, ha immortalato i momenti salienti di un evento che unisce l’impegno sportivo alla sensibilità ambientale.