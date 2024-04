Emozionante testa a testa tra Forte e Trissino. Il primo posto se lo giocano nell’ultima gara

Mancano ormai meno di due mesi alla fine della stagione 2023/24 di hockey e, a 50 minuti dal termine della regular season di serie A1, sono pochi i dubbi da sciogliere, fra i quali chi occuperà il primo posto che garantirà la disputa di tutte le eventuali belle davanti al proprio pubblico. Il primo posto è occupato, con 64 punti, dal Forte dei Marmi che sabato prossimo farà visita al Grosseto; il secondo, con 63, dal Trissino che domenica riceverà il Bassano. Dietro di loro già certi il terzo posto del Follonica (56) e il quarto del Sarzana (54). Lodi 45 e Grosseto 43 si giocano quinto e sesto posto; Valdagno settimo a 38, mentre per l’ottava piazza sono in corsa Montebello, Bassano (30) e Sandrigo (28). Monza (20), Breganze (16) e Giovinazzo (12) si giocheranno il posto in A1 nei play out dal 20 aprile al 25 maggio partendo da metà dei punti conquistati. L’ultima retrocederà insieme al Vercelli che, in quanto rinunciataria, è già 14ma con 0 punti.

I play off scudetto prenderanno il via dopo i preliminari del 17 e 21 aprile fra Valdagno, Montebello, Bassano e Sandrigo, con somma delle reti nelle due gare. I quarti di finale si disputeranno il 24 e 27 aprile con eventuale bella il 1 maggio. Semifinali 4, 8, 11 maggio ed eventuali belle il 15 e 18. Finali 25, 28 maggio, 1 giugno ed eventuali belle il 4 e 8 giugno con dirette su Rai Sport a partire da gara due. Il dominio delle probabili candidate a giocarsi il tricolore è confermato dai numeri con Forte dei Marmi che vanta miglior attacco (+147) e seconda difesa (-51) e Trissino con miglior difesa (-48) e secondo attacco (+133).

Ambrosio (Forte) è vicino al titolo di ‘Stecca d’oro’ con 45 reti, seguito da Giulio Cocco (Trissino) con 38. Dietro ci sono Davide Banini (Follonica) 33, Mura (Giovinazzo) 29 e Fernandes (Montebello) 27. Per l’attaccante rossoblu sarebbe il terzo successo dopo quelli del 2019 (40 reti) e del 2021 (44) tutti conquistati con la formazione versiliese.

Serie A2. Mancano invece sei giornate al termine della serie A2. Nel girone A testa a testa fra Novara (25) e Scandiano (24), inseguite da Thiene e Modena (21). Nel B dominio del Cgc Viareggio che guida con 31 punti (e 1 partita in meno) davanti a Pumas e Camaiore a 25. Capocannoniere dell’intera A2 è Muglia (Cgc) con 35 reti, davanti a Ortiz (Novara) a 30.

G.A.