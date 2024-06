Enduro, il settempedano Ulissi undicesimo ai Mondiali: "Il risultato mi ha soddisfatto"

Il pilota di enduro Federico Ulissi di San Severino ha partecipato alla prova italiana del Mondiale Enduro GP che si è svolta fra Ponte dell’Olio e Bettola, nel Piacentino. Quarantuno i partenti, i più forti della specialità, provenienti da diversi Paesi (non solo d’Europa) e suddivisi nelle tre categorie principali: E1, E2, ed E3. Ulissi, classificatosi undicesimo nella sua categoria, ha corso con una moto GasGas 350 cc nella categoria E2. Dopo il prologo a Ponte dell’Olio, con una prova nella piazza del paese, i concorrenti si sono sfidati su un circuito di 164 chilometri con tre "speciali". Il vincitore assoluto è stato lo spagnolo Josep Garcia (Ktm). "Ho finito la gara abbastanza soddisfatto – dice Ulissi –, fisicamente ho retto, ma ho pagato un po’ di emozione: c’era tantissima gente, un pubblico straordinario, non me l’aspettavo. È stata un’esperienza molto bella. Più dura la prova della domenica. La notte precedente aveva piovuto, dovevamo salire e scendere lungo un dirupo anche piuttosto pericoloso. Gli organizzatori hanno preso precauzioni per ragioni di sicurezza, ma non è stato semplice arrivare in fondo. Comunque ci sono riuscito, sono contento". Il Campionato del mondo Enduro GP proseguirà ora con il "Round 5" a Gelnica, in Slovacchia, dal 12 al 14 luglio.

Intanto Ulissi pensa agli Assoluti d’Italia che sta disputando con buone soddisfazioni. Dopo cinque prove, il settempedano è sesto nella 450 cc con 45 punti, alle spalle di Andrea Verona (100 punti), Samuele Bernardini (85), Matteo Pavoni (75), Andrea Giacchero (57) e Matteo Del Coco (52).

m. g.