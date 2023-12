Equitazione. Concluso il Trofeo toscano Pony Games. Il Club Ippico Agrifoglio di Staggia ha centrato risultati oltre ogni previsione

Si è concluso il Trofeo toscano Pony Games (sei tappe complessive) e il Club Ippico Agrifoglio di Staggia Senese ha conseguito ottimi risultati nelle competizioni equestri in calendario. Esiti che, sommati a quelli dell’intero 2023 come anno agonistico, laureano il maneggio valdelsano come il migliore nei dodici mesi in ambito regionale. Entrando nello specifico dei risultati della recente manifestazione di carattere regionale, sono da rilevare diverse medaglie per i portacolori di Agrifoglio. Oro nella categoria A2 per Arianna Bosco Gori, Vy Elisabetta Uematsu, Gregorio Alessi, Bernardo Ramerini, Chiara Mori. Categoria A3, bronzo per Anna Micene, Ofelia Luginbhul, Camilla Buccato, Alessandro Baldi, Flavia Fanucci, Carlotta Di Bello. Categoria B1, medaglia d’oro: Noemi Mosti, Leonardo Fabbrini, Syria Massellucci. Categoria B2, medaglia di bronzo: Matilde Bacci, Federica Uematsu. Quinto posto nella A1 per Livia Minucci. Oro infine per Giulia Gabriella Grigiore e Laura Fontani nella Performance 18. Esiti che rappresentano l’ulteriore testimonianza della crescita dei camponenti del team che ha come riferimento la superficie in località Caduta a Staggia Senese con il coach Federico Pacini.