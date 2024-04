Equitazione: dalle 14,30 le corse in programma a San Zeno. L’ultimo Gran Prix . Toscana Tour ai saluti

di Sonia Fardelli

Grande attesa per il Gran Prix "Kep Italia" che oggi pomeriggio dalle ore 14,30 chiuderà ufficialmente l’edizione 2024 del Toscana Tour. Un’edizione dei record che ha visto impegnati nelle gare oltre duemila cavalieri e amazzoni provenienti da trenta nazioni del globo a contendersi un montepremi totale di 900 mila euro, diviso tra le competizioni del Bronze Tour, Silver e Gold Tour (CSI1*, CSI2*, CSI3* e CSI4*) e i concorsi internazionali riservati a cavalieri Juniores, Pony, Children e Giovani cavalli. Con venti le categorie valide ai fini dei Longines Rankings FEI: tra queste gli attesissimi Gran Premi che si sono disputati ogni domenica e che ogni anno richiamano nelle tribune dell’arena Boccaccio il pubblico delle grandi occasioni. E anche oggi sul campo in erba Boccaccio si sfideranno i migliori binomi del Gold Tour di questa settimana. Ci saranno le amazzoni tedesche Sophie Hinner e Katharina Offel, Jane Richard e Jason Smith per la Svizzera, l’Irlanda con Shane Breen, Erika Swartz Ryan per la Svezia. Solo per citare alcuni nomi degli stranieri. Poi una nutrita schiera di cavalieri e amazzoni che difenderanno il nostro tricolore.

Da Arnaldo Bologni a Roberto Turchetto, al senese Guido Franchi, Bruno Chimirri, Alberto Zorzi, Gianni Govoni, Eugenio e Guido Grimaldi, che si sfideranno su ostacoli di 1,50 metri. Ieri la categoria più alta della giornata, la 145, ha visto la prima posizione di Harrie Smolders su Darry Lou per l’Olanda, Erica Swartz Ryan con Cavicii Z per la Svezia, e terza posizione per l’italiano Bruno Chimirri su Samara. In quarta posizione Gianni Govoni e in quinta Filippo Bassan. Nelle gare dell’Italian Champions Tour nella categoria Sport prima posizione per il Team Poggi con Guido Franchi su Esmeranda del Colle e Federico Ciriesi in sella a Quincy Juice. Nella categoria Pro prima posizione per la squadra The Flying Grimaldi Team Pro con Emanuele Grimaldi in sella a Godoy Jr e Guido Grimaldi con Gerardo E.