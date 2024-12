Equitazione. Medaglie d’oro ai regionali per Asia Piolanti e Carlotta Maioli

Il centro ippico la Coccinella conquista sei medaglie ai campionati regionali invernali salto ostacoli. Campionati che si sono svolti nel fine settimana prima di Natale negli impianti dello storico palcoscenico del San Lazzaro di Savena Gese (Gruppo emiliano sport equestri), sede tradizionale di eventi di grande spessore. I regionali indoor Emilia Romagna specialità salto ostacoli sono stati l’ultimo appuntamento della stagione. E hanno visto ancora una volta protagonisti gli allievi del centro ippico di Ospedaletto, capitanati dagli istruttori Carol Sabatini e Claudio Giustolisi.

Come dicevamo, sei le medaglie conquistate dalle dieci giovani amazzoni del centro ippico. Medaglia d’oro, con gradino più alto del podio, per Asia Piolanti in sella a Deva Devici nel Trofeo Speranze Pony di altezza 80 centimetri. La seconda medaglia d’oro nella competizione bolognese l’ha messo al collo, nella categoria Trofeo Allievi Cavalli di altezza un metro, Carlotta Maioli con Penelope Cheri. Per la Children riccionese un ultimo successo di stagione davvero importante. Ma non è finita qui. Scendendo di un gradino sul podo, medaglia d’argento per la Giovanissima romagnola Talitha Ilari in sella a Mr Kilgannon nel trofeo Esordienti Pony.

Terzo gradino del podio, invece, per la corianese Agata Mainardi che si mette al collo una bella medaglia di bronzo nel Trofeo Speranze Pony. Stesso identico risultato anche per Sofia Grazzi in sella a Flight Star, ma nel Trofeo Esordienti Cavalli di altezza 70 centimetri. Medaglia di bronzo del Trofeo Junior di altezza 115 anche per Maya Vitiello in sella a Kastaar. Ottava posizione, poi, per Sofia Bianchini su Abbeytown Girl ottenuta nel Trofeo Speranze Pony, tredicesima posizione per Rebecca Ilari nel Trofeo Esordienti Cavalli.

Una chiusura di 2024 ancora una volta con tante medaglie al collo per gli atleti del centro ippico riminese. Che hanno già tante sfide in programma anche nell’anno che sta per iniziare. Ma prima un po’ di riposo per tutti, dopo la festa degli auguri di Natale. "Grazie a tutte le nostre ragazze, ai nostri stupendi e unici cavallini – scrivono sui social dal centro ippico la Coccinella – e grazie anche a tutto il gruppo di genitori per aver trascorso con noi questi bei giorni di campionato".