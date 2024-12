Boxe, probabilmente ad aprile in città. Licata attende la chance tricolore

Ancora non si può annunciare ufficialmente, ma intorno a metà aprile Antonio Licata combatterà per il titolo italiano dei pesi welter nella nostra città. Nell’ambito di una riunione che si preannuncia di altissimo livello. Con tutta probabilità l’avversario dell’atleta di Ferrara Boxe sarà Michele De Filippo, che qualche giorno fa ha conquistato la cintura tricolore mandando al tappeto Andrea Fontana. "Il 2025 dovrà essere il mio anno, e quella serata sarà memorabile – commenta Licata –. Combattere nella mia città non sarà assolutamente motivo di pressione, anzi sapere che ci saranno tanti amici e appassionati a fare il tifo per me mi dà tanta energia. Immagino una grande cornice di pubblico, con tanta gente pronta a trascinarmi alla vittoria: non vedo l’ora di salire su quel ring. Certo, sono consapevole che ci siano tante aspettative nei miei confronti, ma questo titolo arriva nel momento giusto della mia carriera. Abbiamo effettuato un percorso graduale, senza affrettare i tempi e sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto col maestro Croce e il team. De Filippo? È un avversario tenace e molto aggressivo, che combatte ad alto ritmo e porta tanti colpi, però ritengo che sia adatto alle mie caratteristiche. Posso domarlo attraverso la tecnica, inoltre è più basso di me e posso sfruttare l’allungo prendendolo sul tempo". Ma chi è Antonio Licata, il pugile 25enne che tra qualche mese andrà a caccia del titolo italiano? "Sono nato a Ferrara nel 1999 da genitori siciliani, e ho sempre vissuto in città – continua –. Sono uno studente universitario di Economia, alterno la mia vita tra facoltà e palestra e mi mancano gli ultimi esami: nei periodi di preparazione è pesante, ma non ho mai mollato. Sognavo di arrivare alla cintura: ho dimostrato di potercela fare, però adesso devo completare l’opera".

Stefano Manfredini