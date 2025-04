Equitazione. Quarta settmana di gare al Toscana Tour: in sella tanti campioni italiani e stranieri

Quarta settimana di gare per il Toscana Tour 2025. In questi primi giorni si sono svolte le categorie riservate ai giovani cavalli ed oggi si partirà già con il Gold e il Silver Tour. Nel campo in erba Boccaccio si disputerà la prima 145 qualificante per il Gran premio di domenica pomeriggio e che vedrà in lizza i migliori binomi in arrivo da tutto il mondo.

Tra i big dell’equitazione che si sfideranno tra gli ostacoli dell’Equestrian Centre in questa quarta settimana di gare, troviamo sempre il campione olimpico Roger Yves Bost per la Francia, Jens Baackmann e Joanna Beckmann per la Germania e Jack Whitaker per la Gran Bretagna, solo per citare alcuni dei nomi più noti.

Per l’Italia, invece, torneranno di nuovo a gareggiare Emanuele Gaudiano, Natale Chiaudani, Filippo e Arnaldo Bologni, Giacomo Casadei, Guido Franchi, Francesca e Federico Ciriesi, Guido, Emanuele ed Eugenio Grimaldi, Nico Lupino, Roberto Turchetto e Francesco Turturiello. Cavalieri ed amazzoni abituati al podio e che faranno di tutto per aggiudicarsi l’accesso al Grand Prix di domenica pomeriggio.

Un internazionale che richiama negli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre, gestiti da Riccardo Boricchi, i migliori binomi a livello mondiale e che offre agli appassionati di equitazione sempre gare spettacolari.

So.Fa.