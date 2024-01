Equitazione, vittoria di Micaela Mariuccia Marras. Brilla il Circolo Ippico 3emme alla Fiera Cavalli di Verona

"Flash" di Verona ancora freschi riemergono nella mente di Micol Siri, vicepresidente e istruttore del Circolo Ippico 3emme di Vezzano Ligure al girarsi di spalle verso la Fiera Cavalli veronese.

Cosa rimane soprattutto?

"Più facile forse pensare a cosa possa mai stranamente non rimanere. A Fiera Cavalli di Verona, che esiste da oltre un secolo, quanto meno dall’inizio di questo secolo c’è tutto il meglio che in materia si possa immaginare: una quindicina di padiglioni tra cui quello adibito, alla Coppa del Mondo, con dentro i cavalli più importanti del pianeta; un dieci per cento dei partecipanti costituito dai finalisti nazionali e la crema dell’equitazione di ognuna delle regioni italiane".

Soddisfatti quindi?

"Dunque, è già una conquista prendervi parte alla Fiera scaligera, per giunta col "pass" d’invito. Al di là di ciò anche quest’anno ci siamo presi le nostre soddisfazioni nel salto a ostacoli, ciò con la vittoria di mia figlia Micaela Mariuccia Marras nel livello 5 Juniores, più il 3° posto di Chiara Leone nel livello 4 della medesima categoria. Altresì due nostre allieve rappresentavano la regione nella Gran Premio Under 21, cioé Micaela Marras e Lorenza Poirino".

Propositi per il futuro?

"Migliorare la Fiera di Verona appare improponibile. Per quanto riguarda noi della Tre Emme continueremo a perseguire un progresso costante anche se ci vorrebbe un po’ più di spazio. Poi siamo molto assorbiti dallo sviluppo del "paradressage" ed essendo il referente della disiplina "dressage" della Federazione italiana sport equestri, o Fise, l’obiettivo è quello di far salire i paratleti di livello organizzando presso il nostro circolo "stage" e gare.