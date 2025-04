Etruria conquista due bronzi alla Fig Aere Trampoline Cup di Riccione

Due medaglie di bronzo, colte in una kermesse di livello internazionale che ha visto sfidarsi ginnaste da tutta Italia e da tutta Europa. E’ il bottino raggranellato dalla sezione trampolino elastico dell’Etruria, nell’ambito della "Fig Aere Trampoline Cup" andata in archivio pochi giorni fa a Riccione. Una delegazione della società di Prato ha infatti partecipato all’evento, fra i più interessanti e competitivi del panorama. Nella categoria "Women’s Age 3", Chiara Cecchi ha conquistato una medaglia di bronzo piazzandosi alle spalle delle rivali turche. L’ex-bambina prodigio del trampolino, tornata al sodalizio pratese in pianta stabile dallo scorso gennaio dopo gli anni al Giobri Sport di Pescia (anche se già lo scorso anno era tornata ad allenarsi con la società nella quale era cresciuta, ndr) aveva in precedenza agguantato un argento a Milano, in Coppa Campioni. Medaglia di bronzo anche per la compagna di squadra Viola Giusti (già vice-campionessa poche settimane fa nel capoluogo meneghino) nella categoria "Women’s Age 1", che con un punteggio di 44,780 si è classificata dietro due agoniste provenienti dalla Bulgaria e davanti alla compagna Cloe Mariottini (che di recente era salita sul gradino più alto del podio in Coppa). Buoni anche i risultati ottenuti da Maria Chiara Simoni e Rebecca Vannucchi Alonso.

La sezione guidata da Anatoly Titov e Maria Poddubnaya ha oltretutto tagliato da poco il traguardo dei dieci anni di attività, festeggiando con un’iniziativa tenutasi in palestra alla quale insieme alla presidente Grazia Ciarlitto ha partecipato anche la sindaca Ilaria Bugetti.

Ed insieme alle altre sezioni di ginnastica, anche la sezione trampolino sta contribuendo a rendere più che positiva un’annata agonistica che è ormai da tempo entrata a pieno titolo nel momento-clou.

G. F.