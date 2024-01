EUROPEI DI Pallanuoto. Battuta d’arresto per il Setterosa con la Spagna. Domani le pratesi ancora in vasca

Dopo due vittorie di fila, è arrivata una battuta d’arresto: nonostante una prestazione comunque positiva di Chiara Tabani e Giuditta Galardi, il Setterosa è caduto sotto i colpi della Spagna. Le pallanuotiste iberiche si sono imposte per 14-8, nella terza partita della fase a gironi degli Europei attualmente in corso di svolgimento nei Paesi Bassi. Un incontro combattuto, con qualche sbavatura di troppo delle italiane che ha permesso alla spagnole di prendere il largo. Per quanto riguarda il "trio pratese", Tabani ha centrato un palo a risultato ormai quasi acquisito, mentre Sara Cordovani si è accomodata in tribuna: il commissario tecnico Carlo Silipo sta puntando soprattutto sull’esperienza, ma già nel prossimo match potrebbe arrivare il momento dell’atleta ventitrenne (in teoria). Una sconfitta che ad ogni modo non pregiudica in maniera grave il cammino delle azzurre, già qualificate ai quarti. Stavolta infatti, la fase a gironi non determina l’eliminazione dalla corsa alla medaglia, ma serve solo a stabilire la griglia per la fase eliminatoria: le prime due classificate dei gironi A e B avranno accesso diretto ai quarti, mentre la terza e la quarta classificata di entrambi i raggruppamenti dovranno passare dagli ottavi di finale. Chiara, Giuditta, Sara e compagne torneranno in vasca domani alle 17,30, per affrontare la vincitrice dell’ottavo di finale fra Repubblica Ceca ed una fra Croazia e Ungheria.

Visto che le ungheresi sono sulla carta la squadra più forte fra le tre citate, alla fine si arriverà probabilmente ad un’Italia-Ungheria. Poco male, ad ogni modo: la Nazionale sogna una medaglia e il pass qualificazione per le Olimpiadi di Parigi, per un duplice obiettivo che appare ancora alla portata.

Giovanni Fiorentino