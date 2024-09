Europei juniores di bocce. Sofia Pistolesi vince la medaglia d’argento. Per un solo punto non ha conquistato l’oro

Agli Europei di bocce di Innsbruck si è messa al collo la medaglia d’argento Sofia Pistolesi, campionessa d’Italia juniores a squadre con la sua Bocciofila Morrovalle. Lei è la detentrice del record del mondo di tiro di precisione e in questa specialità è stata schierata dai ct azzurri agli Europei. La Pistolesi non ha tradito le attese: miglior punteggio nelle manches di qualificazione, miglior punteggio in semifinale e qualificazione in finale in carrozza. Nel match decisivo ha affrontato la francese Lena Vanderberghe autrice di una prova eccezionale imponendosi 17-16. È mancato un solo bersaglio in più alla Pistolesi per conquistare un oro che avrebbe meritato, ma in finale la Vanderberghe non ha rubato nulla dimostrando precisione nelle bocciate al volo. Pistolesi può già vantare due titoli europei giovanili conquistati lo scorso anno ed è ancora sotto età avendo ancora davanti due anni da juniores.