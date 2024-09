Nasce il progetto Casa PFF. Lo sport sociale e inclusivo

’Lo sport sociale e inclusivo’. E’ questo il tema scelto quest’anno dalla campagna nazionale di Acri e Assifero in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni 2024 che sarà celebrata il primo di ottobre. Campagna alla quale partecipa anche la Fondazione CR Firenze che per la nostra città ha selezionato fra i suoi beneficiari tre storie di sport che racchiudono inclusività e attenzione verso il mondo dei giovani e delle sue complessità. Casa PFF-Pallacanestro Femminile Firenze, Assi Giglio Rosso e Guelfi Firenze. In particolare la prima è stata presentata ieri a Roma, durante il battesimo dell’evento del primo ottobre. Il progetto della società del presidente Casini punta a realizzare uno spazio unico e innovativo dedicato alle ragazze e pensato per le loro necessità: Casa PFF. Questo luogo offrirà alle atlete servizi cruciali, tra cui consulenze psicologiche, supporto nutrizionale, fisioterapia e assistenza allo studio. Casa PFF sarà un punto di aggregazione, ma fornirà anche ambienti specifici per il benessere fisico e mentale. Allevierà le pressioni finanziarie sulle famiglie, promuovendo l’inclusione e contribuendo allo sviluppo positivo delle atlete. Insomma, un’oasi sicura per il pre e il post allenamento delle ragazze della Pallacanestro Femminile Firenze, sviluppato grazie al bando Social Innovation Jam di Fondazione CR Firenze che ha fatto incontrare giovani e terzo settore per creare progetti innovativi. Casa PFF è stata oggetto anche di una campagna di crowdfunding dove Fondazione CR Firenze ha raddoppiato i fondi raccolti per la realizzazione del progetto. Si punta a creare una rete di accoglienza e sostegno per giovani atlete, veri talenti sportivi e non solo, che verrebbero a Firenze per studiare, giocare e formarsi, da luoghi dove non avrebbero queste opportunità. Un’occasione di integrazione sociale e sportiva.

"Siamo felici di poter avere un luogo dove poterci fermare a studiare prima degli allenamenti – racconta Benedetta Tenerani, una delle ragazze della squadra di pallacanestro femminile – un punto di riferimento importante per noi giovani".

Infine la collaborazione tra Villa Lorenzi, struttura che si occupa di prevenzione del disagio giovanile, e Guelfi Firenze, la squadra di football americano di Firenze che con un programma di borse di studio aiuta i giovani a seguire la passione per lo sport senza limitazioni economiche.

