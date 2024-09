Valorugby. Coppa: domenica a Colorno, poi Lyons in casa

Dopo i barrage di Coppa Italia, conclusi per il Valorugby con un sicuro successo a Livorno, la Federazione ha pubblicato il calendario della fase a gironi. I dieci club di Elite, tutti vittoriosi nel barrage contro le squadre di A, sono stati divisi in due gironi da cinque. Le prime due si qualificheranno per le semifinali incrociate di marzo. In aprile, la finale per il trofeo. La fase a gironi inizia in questo weekend. Domenica il Valorugby gioca a Colorno (ore 15,30) e sabato 5 ottobre farà il debutto stagionale al Mirabello, ospitando i Lyons. Dal weekend successivo spazio al campionato, con Valorugby-Lazio sabato 12 sempre al Mirabello. Poi la Coppa il 9 novembre Valorugby-Rangers; 14 dicembre Petrarca-Valorugby; 11 gennaio riposo. Nell’altro girone: Rovigo, Viadana, Mogliano, Fiamme Oro e Lazio.

E’ stata resa nota anche la struttura della serie C 2024/25, alla quale prendono parte il Valorugby 2 e il Rugby Guastalla. Le diciotto iscritte al girone emiliano-romagnolo saranno suddivise in un girone Promozione (una sorta di C1) e in un girone Regionale (una sorta di C2). I migliori cinque team sono ammessi direttamente alla C1, mentre altri cinque hanno scelto di partecipare alla più tranquilla C2; i restanti otto team, tra i quali i due reggiani, affronteranno uno spareggio che determinerà chi giocherà nel girone Promozione, con speranza di salita in Serie B, e chi nel girone Regionale.

Il Valorugby affronta il Bologna Rugby Club, mentre Guastalla duellerà con Noceto. Questi spareggi sono in programma il 13 ottobre (a Reggio e Guastalla) e il 20 ottobre (in trasferta).

Marco Ballabeni