Fabiano è stecca d’oro

Storica impresa del Fabiano, che si laurea campione regionale assoluto nella seconda categoria toscana di biliardo a stecca. La formazione capitanata da Ronnie Penati e composta da Vincenzo Allocca, Maurizio Cacace, Fabrizio Faggioni, Pier Giorgio Marai e Marco Minighini, e con a disposizione Giorgio Ortalli, Igor Quaranta e Luigi Tartarini, ha infatti superato in una combattuta finale il Marameo E di Pistoia per 4-2, epilogo di un’avventura strepitosa. Al via della competizione oltre 100 squadre, suddivise in 13 gironi. Il Fabiano ha terminato la regular season al secondo posto nel proprio e a quel punto è iniziata la fase ad eliminazione diretta con 64 squadre ammesse. Il Fabiano ha via via regolato, in incontri di andata e ritorno, le blasonate formazioni della Discoteca Y di Certaldo, Red Lion di Vernio, Palabiliardo di Firenze, Nuova Accademia del Biliardo, sempre del capoluogo toscano, mentre in semifinale si è sbarazzata del Poggio Argentale di Lamporecchio, per giungere alla finalissima, sul campo neutro di Coiano (Prato), contro gli avversari pistoiesi.

Il meglio del biliardo toscano, da sempre culla di una delle migliori tradizioni e scuole biliardistiche italiane. Un percorso vincente, fatto di sacrificio, di migliaia di chilometri macinati e reso possibile dalla coesione di un gruppo di amici, che ha potuto contare sui preziosi consigli del sempre presente master Umberto Voccia e dal supporto degli sponsor Grand Hotel e Bar Moon di Porto Venere. Grande la soddisfazione dei protagonisti e dei sostenitori del sodalizio di viale Fieschi, che ha visto, negli ultimi anni, crescere il livello di competitività dei propri atleti e l’avvicinarsi a questa disciplina di numerosi nuovi appassionati. Fervono i preparativi per i festeggiamenti, ma le stecche non riposano: sono alle porte, infatti, i campionati italiani individuali di Saint Vincent dove saranno presenti 4 portacolori del Fabiano: Alessandro Oleggini (che dovrà affrontare le qualificazioni) per la terza categoria, mentre tra le seconde categorie, si sono guadagnati l’accesso diretto al tabellone finale, grazie agli ottimi risultati in stagione, Maurizio Cacace, Fabrizio Faggioni e Cristian Baldacci.

Marco Magi