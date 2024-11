Faenza, tante medaglie al Meeting del Mosaico

Il Nuoto Sub Faenza conquista il terzo posto nella classifica per società e un bottino di cinque medaglie d’oro, sei d’argento e cinque di bronzo al 18° Meeting del Mosaico andato in scena domenica scorsa 17 novembre alla piscina Gambi di Ravenna. Erano in gara le categorie Assoluti (Seniores e Cadetti), Juniores e Ragazzi guidati dagli allenatori Marco Fregnani e Fabrizio Zani nelle gare in vasca corta da 25 metri. Penelope Sangiorgi (Assoluti, 2007, nella foto) ha vinto nei 200 misti ed è arrivata terza nei 200 dorso; Giada Minelli (Assoluti, 2008) è giunta prima nei 200 farfalla e seconda nei 400 stile libero; Greta Amadei (Juniores, 2010) ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 farfalla. Medaglie "anche dalla categoria Ragazzi. Beatrice Tambini (2011) si è presa l’oro nei 50 dorso, Marta Zini (2012) nei 50 rana, ed è arrivata seconda nei 100 rana e terza nei 200 rana. Anna Della Monica (2012) ha invece conquistato l’argento nei 50 rana e il bronzo nei 100 rana, mentre Chiara Tamburini (2012) si è piazzata seconda nei 50 dorso. In campo maschile Giancarlo Duran (Ragazzi, 2010) ha vinto nei 50 rana ed è secondo nei 100 rana, Alberto Fabbri (Ragazzi, 2011) è arrivato terzo nei 200 misti e Giulio Gondoni (Juniores, 2008) si è aggiudicato il bronzo nei 200 misti. Domenica inizierà la stagione ufficiale delle nuotatrici e dei nuotatori Master con la partecipazione al 21° Trofeo De Akker in programma alla piscina comunale "Carmen Longo" di Bologna; saranno 19 i faentini alla manifestazione.