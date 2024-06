Falerone. Bikers Cave, scatta il motoraduno

Nel corso degli anni è divenuto uno dei motoraduni più noti del centro Italia: domani e sabato torna a Falerone la 21esima ‘Bikers Cave’, sul terreno lungo la strada provinciale montapponese 9. Confermati tutti gli eventi che da anni sono una tradizione del moto raduno: tanta gastronomia locale, mercatino per personalizzare le proprie due ruote o ricercare ricambi originali, bike show come sgasate con le moto, esposizione di moro e mazzi speciali, ma soprattutto tanta musica e spettacoli dal vivo. La manifestazione prenderà il via domani alle 19 con l’apertura iscrizioni alla Fmi e degli stand, alle 21,15 spettacolo di danza del ventre con ‘Le sorelle del vento’, a seguire il concerto di ‘90’s back’. Domani dalle 15 ,30 alle 18 ‘ Un mare di opportunità’ moto terapia in quad; alle 17 partirà il tour panoramico sui Sibillini, alle 20,30 spettacolo d’arte con il gruppo ‘Aterea’ alle 22,30 concerto live di ‘Blasco Anthology’ tributo a Vasco Rossi. Due giorni per condividere la passione per le moto, godendo anche dei paesaggi del territorio Fermano e della socialità. a.c.