’Farina del mio sacco’, sabato al Parco Urbano

Si intitola "Farina del mio sacco" il tris di corsa podistica organizzata dalla Uisp di Ferrara e riservata agli atleti delle categorie giovanili. Giunta alla terza edizione la manifestazione ferrarese richiamerà circa 300 corridori e si svolgerà su tre tappe, con categorie diverse di partecipanti in altrettante date, da Ferrara alle frazioni: la prima prova vedrà i giovani corridori impegnati sabato 5 ottobre al Parco Urbani "Giorgio Bassani" con ritrovo alle 15, mentre la seconda, in programma sabato 19 ottobre alle 15, avrà come teatro Piazza Ariostea per concludersi al campo sportivo di Pontelagoscuro sabato 23 novembre alle 14, con premiazioni e finali del trofeo. "Farina del mio sacco – ha commentato l’assessore comunale allo sport Francesco Carità – è un appuntamento che nasce nell’intento di incentivare la crescita di giovani podisti nel territorio ferrarese ed è organizzata dalla Uisp, punto di riferimento importante per lo sport locale. Non è solo una competizione, che ricordo si estende anche fuori dalle Mura cittadine per coinvolgere i giovani corridori, poiché vuole incentivare le sane abitudini del condurre una vita sana e preparare i bambini allo sport. Siamo contenti come amministrazione di sostenere questa iniziativa svolta in sinergia con l’omonima attività commerciale la quale sta investendo sul futuro dei nostri ragazzi".

Tutto il settore atletica della Uisp ferrarese sarà impegnato in questo tris di appuntamenti per una gara "non solo podistica, ma una manifestazione sportiva che vuole essere anche un momento di aggregazione per bambini e ragazzi che sono il nostro futuro", come ha ricordato il presidente Eleonora Banzi. "Sono orgogliosa di presentare una manifestazione così importante per il nostro movimento sportivo – conclude –, frutto della collaborazione con "Farina del mio sacco" azienda che promuove prodotti di alta qualità nel territorio emiliano-romagnolo, poiché sport e alimentazione si integrano per il benessere dei nostri giovai". Un evento sportivo capace di creare aggregazione fra i giovani, il territorio ferrarese e il divertimento all’aria aperta.

Federica Achilli