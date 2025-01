Federazione italiana atletica leggera. Andrea Presacane "azzurro». Guiderà i velocisti Under 20

Prestigioso incarico per Andrea Presacane (nella foto), tecnico dell’Atletica Grosseto Banca Tema, nominato dalla Federazione italiana Atletica leggera Collaboratore del settore "Velocità" con incarico di responsabile della Nazionale Under 20. Presacane, dunque, torna a portare tutto il suo importante bagaglio di esperienza al servizio degli Azzurri, considerato che lo stesso ruolo lo aveva già ricoperto dal 2012 al 2017.

La decisione della Federazione italiana è stata resa nota all’indomani della riunione del Consiglio federale della stessa Fidal che ha rinnovato la struttura tecnica Federazione italiana Atletica leggera ha varato la nuova struttura tecnica.

Andrea Presacane è già al lavoro: fino a domenica, infatti, è impegnato nel raduno nazionale in svolgimento a Formia, prima tappa di preparazione in vista dei campionati europei Under 20 che si svolgeranno a Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto.