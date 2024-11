Federbaseball, Bissa nella squadra di Mazzieri

Tempo di elezioni anche per il mondo del baseball. E si muove anche la Fortitudo Baseball, con il suo presidente. Pierluigi Bissa fa parte della squadra che appoggia Marco Mazzieri che conosce bene la realtà delle Due Torri. Marco, che è stato anche il manager della Nazionale, ha giocato nelle Calze Verdi Casalecchio nel 1991, per poi vivere due stagioni proprio in Fortitudo.

Nel programma di Mazzieri – le elezioni sabato, a Pieve di Cento, il presidente uscente, e nuovamente candidato è Andrea Marcon (gli altri due sono Maurizio Condipodero e Marco Sforza) –, la riforma della serie A, il ritorno alle partite sulla distanza dei 9 inning (nelle ultime stagioni ha prevalso la formula a sette) e ridefinire le prerogative dell’atleta Afi, al fine di tutelare la scuola italiana.

"Insieme al gruppo Conto Pieno 2024 – dice Mazzieri –, metto le mie conoscenze ed esperienze a disposizione del nostro movimento, che sta attraversando un periodo di profondo malessere. Da oltre 52 anni il baseball rappresenta la mia vita: prima come bat boy, poi come giocatore, manager della nazionale italiana, consigliere federale e scout. Ora sento il desiderio di tornare in campo candidandomi alla presidenza della Fibs. Le politiche federali degli ultimi anni non hanno prodotto i risultati promessi e sperati. È necessaria una rivoluzione culturale che coinvolga tutti gli attori del movimento, con la federazione in prima linea nel tornare a essere vicina e di supporto alle società e a tutti i membri della comunità sportiva".

Attenzione anche all’attività di vertice, oltre che al settore giovanile. "A livello di campionati, la serie A1 di baseball deve ritrovare il suo status di campionato di vertice, con una qualità di gioco elevata, utile soprattutto per gli atleti che militano nella Nazionale".

Risultati, quelli delle elezioni, che influenzeranno anche le scelte di una Fortitudo rinnovata rispetto a un recente passato: con Lele Frignani passato dal ruolo di manager a quello di direttore sportivo, e Fabio Betto da pitching coach a manager.