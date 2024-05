Ferrara capitale del karate per due giorni. Al palasport attesi oltre 1.300 atleti

Tutto pronto a Ferrara per ospitare l’appuntamento internazionale di karate. Si tratta del 16° International Karate Championship for clubs e 1° International Karate Championship for kids, in programma al palasport oggi e domani. Un weekend all’insegna del karate, dai giovani fino alle categorie seniores. Il fitto programma prevede oggi alle 8.30 l’apertura porte con ingresso a offerta libera, dalle 9 alle 10 gara di kata individuale juniores, veterani A/B, poi dalle 10 alle 11.30 gara di kata individuale cadetti, seniores, 11.30-12.30 grand Champions kata, 12.30-13.30 gara di kata a squadre (cadetti e assoluti), seguiranno premiazioni alla presenza delle autorità. Si riprende al pomeriggio, dalle 14.30 con la gara di kata individuale bambini, ragazzi, speranze, esordienti e a seguire di kata a squadre (bambini e ragazzi), 17.30-19.30 1° International Championship Karate for Kids, 17.30-19.30 gara di kumite individuale ‘Shobu Nihon’ speranze, esordienti, 19.30-20 premiazioni dei club (classifica kata). Domenica dalle 9 gara di kumite individuale ‘Shobu Sanbon’ maschile e ‘Shobu Ippon’ femminile, 11-13 gara di Kumite individuale ‘Shobu Sanbon’ femminile e ‘Shobu Ippon’ maschile, 13-14 Grand Champion Kumite, 14-15 gara di kumite a squadre (cadetti e assoluti), si chiude dalle 18 alle 18.30 con le premiazioni dei club (classifica kumite). L’entrata alla due giorni sarà ad offerta libera, l’incasso devoluto interamente all’associazione ‘oltre le nuvole Odv’. Un appuntamento che registra numeri importanti, 1.312 atleti prenderanno parte alle competizioni di kata e di kumite individuale, 320 bambini e ragazzi, 96 i clubs partecipanti, 49 le squadre di kata e di kumite. Inoltre, otto le nazioni partecipanti: Italia, Argentina, Austria, Francia, Germania, Giappone, Serbia e Svizzera.

Mario Tosatti