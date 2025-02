Finale dalle mille emozioni. Il Cgc perde a testa alta

cgc viareggio

2

valdagno

3

CGC VIAREGGIO: Gomez, Rosi, Cinquini, Muglia, D’Anna - Lombardi, Puccinelli, Raffaelli, Cozzani, Torre. All.: Cupisti.

VALDAGNO: Bovo, Diquigiovanni, Sanches, Giuliani, Borregan - Tomba, Crocco, Lazzarotto, Cunegatti.

Arbitri: Simone Brambilla e Giacomo Vischi.

Marcatori: 3’ st Sanches, 20’ st Sanches, 23’ st Muglia, 24’ 57’’ Sanches, 24’ 59“ Muglia.

VIAREGGIO – Emozioni fino alla fine fra Cgc e Valdagno. Una partita che, a dispetto del risultato finale non positivo per i colori bianconeri, riconsegnano a Cupisti una squadra che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario e che soprattutto non si dà mai per vinta. Un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi scontri che saranno fondamentali nella lotta per la salvezza.

Cgc e Valdagno hanno dato vita a una bella partita, tatticamente bel giocata e molto equilibrata. Con poche occasioni nel primo tempo, ma con una girandola di emozioni nella parte finale della ripresa. Pirotecnico l’ultimo minuto con tre gol uno dietro l’altro.

Il Centro, privo dello squalificato Mura, subisce all’inizio del match il pressing furioso degli avversari che hanno l’occasione per passare su un tiro diretto di Giuliani sventato però da Gomez. Col passare dei minuti anche i bianconeri cominciano a rendersi pericolosi e usufruiscono di un rigore che però Cinquini non riesce a trasformare. A un minuto dal termine tocca però ancora a Gomez neutralizzare un rigore tirato da Borregan.

I primi 25 minuti si chiudono così sullo 0-0.

A inizio ripresa un tiro accompagnato di Sanches dalla tre quarti trova il varco giusto per battere Gomez e portare in vantaggio il Valdagno. Il Cgc reagisce bene e per tutto il secondo tempo inanella una serie di occasioni, tra cui un tiro diretto di Muglia, sempre disinnescate dall’ottimo Bovo. A cinque dal termine Sanches trova il raddoppio in un’azione di contropiede e ipoteca la vittoria per la sua squadra, anche se l’ultimo minuto è pirotecnico: il Centro accorcia finalmente le distanze con una deviazione sotto misura di Muglia quando mancano 49 secondi al termine; a questo punto Cupisti tenta il tutto per tutto mandando in pista il quinto uomo di movimento, ma il Valdagno regge e Sanches segna il terzo gol a porta vuota a tre secondi dalla fine. Ancora Muglia caparbiamente realizza il due a tre a fil di sirena, senza però poter evitare una sconfitta amara e immeritata.